السعودية.. سائق يدهس شابين بكل وحشية عمداً

جهينة نيوز:

ضجت مواقع التواصل في السعودية بفيديو صادم يظهر تعمد سائق دهس شابين بكل وحشية، أكدت السلطات الأمنية السعودية الجمعة توقيف الجاني، موضحة التفاصيل.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بعد “قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابّين عمداً إثر ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبي عريش مساء الأربعاء ١٤٤١/١/١٩هـ ما نتج عنه إصابتهما، وفراره من الموقع مترجلاً، قام السائق بتسليم نفسه إلى مركز شرطة أحد المسارحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإشعار النيابة العامة”.

وأوضح أن شرطة منطقة جازان تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيراً إلى أن “الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.