طبقة الأوزون في طريقها للتعافي مع وجود بعض التهديدات

جهينة نيوز:

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إن طبقة الأوزون في طريقها للتعافي، لكنه شدد على أهمية توخي الحذر من التهديدات التي تؤثر عليها.

وغالبية الأوزون الطبيعية موجودة في الارتفاع في منطقة من الغلاف الجوي التي تسمى الستراتوسفير ما بين 10 و40 كيلومترا فوق سطح الأرض حتى تكون ما نعرفه باسم طبقة الأوزون.

ويمتص الأوزون بكل قوة بعض الإشعاعات الفوق البنفسجية للشمس لتحمي بذلك الكائنات الحية على الكوكب ضد بعض من الإشعاعات الضارة بالصحة والحياة على كوكب الأرض.

وبحسب موقع الأمم المتحدة فإن التقييم العلمي الأخير لاستنزاف طبقة الأوزون الذي أجري في عام 2018 أوضح أن بعض أجزاء طبقة الأوزون أصبحت تتحسن بمعدل 1 إلى 3% لكل عقد منذ عام 2000.

ووفقا للمعادلات المتوقعة ستتعافى طبقة الأوزون في نصف الكرة الشمالي وخطوط العرض الوسطى بحلول عام 2030. أما النصف الجنوبي فسيلحق بهما في عام 2050 تليه المناطق القطبية في عام 2060.