تاكسي مائي في باريس لحل مشاكل الازدحام

جهينة نيوز:

تختبر باريس «التاكسي المائي» الصديق للبيئة، وهو على شكل فقاعة يمكنه التحرّك بسرعة كبيرة صعوداً ونزولاً في نهر السين.

وهذا التاكسي المائي، الذي يُطلق عليه اسم Seabubbles، سيكون عبارة عن قارب كهربائي أبيض بيضاوي الشكل يشبه المكوك الفضائي الصغير، وسيمرّ ببعض آثار باريس.

ويمكن للقارب أن يتّسع لأربعة ركّاب، ويتمّ اختباره هذا الأسبوع، وإذا تمّت الموافقة عليه فيمكن لأي شخص طلبه من خلال تطبيق تمّ تصميمه خصيصاً له.

ويأمل مصممو هذه القوارب أن يتمّ إطلاقها في باريس ومدن أخرى اعتباراً من العام المقبل، على أمل أن تساهم بشكل ما في حلّ مشكلة الزحمة.