أبراج الجمعة 20 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٠/ ٩: شخص ذو تركيز عالي وكادح وواعي ويمتلك عقل ممااز ويحب تمحيص المعلومات وتحليلها وتنسيقها،يعض الذكاء ويسعى للاجتماع باصحاب العقول المشابهة لعقله، ينجذب الى جمعيات المناقشة والمناظرة او الى المنتديات على الانترنت ويمكن ان يكون كاتب موهوب كونه ينتبه للمحادثات ويراقب التفاصيل الصغيرة في الحياة، نجاح بهدف تناضل بسبيله، شيء مهني في هذا العام ولا تقف مكتوف الايدي، يوجد جو متساهل بالاشهر المقبلة تتمكن من عمل جماعي له تاثير انتاجي، ممكن ميراث او زواج لمن وضعه يسمح

الحمل: حظك وافر على صعيد تحقيق امنيات وسماع اخبار سارة وتقوم بصحبة جيدة وتتمتع بمنافع كثيرة، احتمال دعوة لمأدبة طعام، لا يخلو الامر من مضايقات على صعيد اقرباء، تكون ايجابي ولطيف ولا تغضب كي لا تجد نفسك في وضع معقد، امور جيدة على صعيد السفريات والدراسة للطلاب

الثور: احتمال فرصة، امور مستجابة، مشاغل عمل، احتياطات لتحمي نفسك، انتبه من شخص يخرب عليك امورك المالية، امنيات مستجابة ومسعى مالي مع ذلك خفف النفقات والاسراف

الجوزاء: موقع القمر ببرجك يساعدك على تخفيف الضغوطات المعاكسةوتقلب المعادلات راسا على عقب لصالحك لتربح مشكلة كانت عالقة، نهار جيد حتى تختلط وتتعرف لميادين جديدة، مسيطر على محيطك ضمن هالة واسوار منيعة، اليوم انت سيد نفسك

السرطان: انتبه لحالة الارهاق التي تعاني منها على مستوى جسدك، نهار قليل الحظ انه مسؤولياتك المهمة لا تكن ناكرا للجميل، ابتعد عن الاجواء المشحونة، مضايقات على انواعها، انتبه من شخص يقلب لك امورك، نهارك فيه ضجر ومشاجرة وخيبة امل، تخرج من اي مشكلة بسلام

الاسد: مرتاح ونهارك قوي وجميل، حدسك قوي، نهارك يحمل لك انهاء لوضع صعب وترى نفسك محاطا بالاصدقاء والمعجبين، قدرتك عالية على المنافسة، كن جاهزا حضورك له تأثير قوي وبالنالي تستطيع القيام بدعوات حتى تزداد شعبيتك، نهار جيد حتى تقفز من فوق اي حفرة او سياج ولا تتعرض للاذى، تستطيع ان تكشف سهام الحب ولا تتردد لانك تستطيع فرض وجهة نظرك

العذراء: تركز على عملك، طموحاتك تساعدك، تتفق مع اشخاص او تقوم بخطوات ايجابية، تاخذك حقك بيدك شرط ان تكون حكيم ولم تقصر في عملك، شرارة امل بعملك حتى لو تضايقت، انتبه من التراجع بمركزك الاجتماعي وحافظ على سمعتك ومكانتك وحنكتك

الميزان: توقظ اهتمامك واناباهك فيما يجري حولك وتضع النقاط فيما يتعلق بالقرار والمشاعر، لا تسترهي للرومنسية الغامضة، نهار جيد للسفر لتتحرر وتنطلق، جواهرك وعناصرك الكامنة بداخلك تمهد لاشياء سابقة، لا تنسى القلوب بانتظار كلمة منك

العقرب: تتحضر لتنهي مسالة بشكل عاجل او تقوم بالتغيير وتبدأ كل شيء من الصفر، تعمل تسوية او مصالحة ويكون هناك كلمة فاصلة حول قروض او فواتير، احسم امر بأح. الاتجاهات، انتبه لصحتك او صحة احد مقرب وتجدد الامل بالحياة، لا تنسى التركيز على الامور المالية

القوس: تركز على الشراكة، تعرف كيف تقطع طريقك بشكل او آخر، امامك الطرق غير صحيحة وغير آمنة، او تصطدم بالشركاء شركاء عاطفيين او عمليين، كن حذرا ولا تقع بيد المتآمرين وتتهم اتهام ظالم، ولتكن قناعتك ذاتية، افتح قلبك للطرف الاخر لانه سيقف لجانبك

الجدي: عليك ان تصحو من النوم سريعا وتنهي بعض الاعمال المتراكمة حتى تيسر امورك، غير اسلوب تفكيرك افضل من البحث عن اعذار، حاول طلب مساعدة وتغير وجهة نظرك حتى تتلقى اجر القيام بعملك، احتمال تسمع اخبار عن صدبق متخاصم معك ومن جهة اخرى تعديل على المفاجآت والتقلبات، تلاحق امورك الصحية

الدلو: يوم للعاطفة، نهار يحمل لك ازدهار حتى تصل لامور تسعى وتتلقى دعوات، تفكر بالفة وحياة مستقرة وتنهي علاقة بشكل عاجل، اي خطر يقترب منك تتغلب عليه بمساعدة الحظ، احتمال خبر سعيد لانجاز ما تقوم به او يقوم به احد الاولاد، بامكانك الخروج من دائرة الضغط وترفه عن نفسك وتخلص نفسك من المأزق، يوم للمتعة والفرص المالية

الحوت: لديك خيار بين امرين وتجد نفسك سريع في تنفيذ مشاريع على صعيد عائلي رغم العقبات التي تواجهك، تشهد مقاطعات على صعيد عائلي، انتبه من التعجرف والاوضاع الغير ملائمة التي تهدر طاقتك، اشباء متعلقة بمنزل او مكان العمل او اعطال،