هجوم امريكي لاذع و عنيف على ابن سلمان "الشرير الذي يقود مملكته للكارثة"

الجمعة, 20 أيلول 2019 الساعة 00:04 | سياسة, عالمي

هجوم امريكي لاذع و عنيف على ابن سلمان

جهينة نيوز:

شنت صحيفة نيويورك تايمز هجوماً لاذعاً و عنيفاً على النظام السعودي و ولي العهد ابن سلمان الذي وصفته بالشرير المتغطرس الذي يقود المملكة الى الكارثة.

و قالت الصحيفة الامريكية يتمتع ابن سلمان بسمعة عالمية كونه شريراً وليس ضحية و اضافت ان دور ابن سلمان في حرب اليمن وحصار قطر وسجن النشطاء واختطاف الحريري , كل ذلك زاد من الانطباع بأن غطرسته تقود المملكة الى الكارثة.

و قالت الصحيفة الامريكية ان مهاجمة المنشآت النفطية السعودية خرقا للمعايير العالمية وكذلك كان قتل وتقطيع خاشقجي خرقا للمعايير العالمية ايضاً.

و شددت الصحيفة ان السعودية تدعو الى اجراء تحقيق دولي في الهجوم على منشآتها النفطية بينما تمنع اي تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

و كانت السعودية طالبت بتحقيق دولي بخصوص مهاجمة منشآت نفطية لشركة ارامكو من قبل الجيش اليمني في معرض رده على العدوان السعودية, و اتهمت السعودية ايران بانها هي من شن الهجوم على المنشآات النفطية.


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