توقيع برنامج الإطار القطري للتعاون بين سورية ووكالة الطاقة الذرية

جهينة نيوز:

وقعت سورية على برنامج الإطار القطري للتعاون بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2020 إلى 2025.

ووقع على الوثيقة من الجانب السوري الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية ومن جانب الوكالة ديزو يانغ نائب المدير العام رئيس إدارة التعاون الفني وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لأعمال الدورة الـ 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في مقر الوكالة أوجه التعاون التقني مع الوكالة بما في ذلك تقديم البرامج التدريبية والخبرات العملية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

حضر حفل التوقيع المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الوكالة السفير بسام الصباغ وأعضاء الوفد المشارك في أعمال الدورة الـ 63 للمؤتمر العام وكبار موظفي التعاون الفني في الوكالة.