بعد روسيا .. ايران ايضاً تعلق على فشل الدفاعات الامريكية في السعودية

جهينة نيوز:

أكد مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة الايرانية في مجالات الصناعات الدفاعية وإسناد القوات المسلحة، وزير الدفاع السابق في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، ان الانظمة الرادارية الاميركية فشلت امام هجمات انصار الله على آرامكو.

وأشار العميد حسين دهقان في برنامج للاحتفاء بذكرى الشهداء في مدينة ساري (شمال ايران) بحسب ما ذكرت وكالة فارس، وقال: تعرضت مجموعة آرامكو الى هجمات من قبل المجاهدين اليمنيين، حيث تم تدمير جزء كبير من قدرات السعوديين لتصدير النفط، وهم يحاولون ان يقولوا ان هذه الهجمات لم تكن من قبل اليمنيين؛ انهم يريدون القول ان هذه الهجمات كانت من قبل ايران، وبعدها يقولون انها اطلقت من العراق، ثم يقولون نفذت الهجمات بواسطة الصواريخ او الطائرات المسيرة.

وأضاف: ان اميركا فعّلت الكثير من الاسلحة والانظمة الدفاعية والرادارية واجهزة التنصت واجهزة التجسس في السعودية، ليتمكنوا من الاشراف الاستخباراتي على المنطقة، الا انهم لم يتمكنوا من رصد الطائرات اليمنية.

وصرح دهقان: ان السعودية واميكرا لا تريدان الإيحاء بأن شعبا ضعيفا وأعزلا كالشعب اليمني وأنصار الله، وجهت لهم هذه الصدمة، ويريدون إلقاء اللوم في هذه القضية على قوة اقلمية كإيران الاسلامية، ليكون الامر مبررا بالنسبة لهم ولا يعرض سمعتهم للخطر.

وبيّن ان اميركا والسعودية اصيبتا بالتخبط في الهجمات الصاروخية لأنصار الله على آرامكو، وقد انتبهوا في قضية آرامكو، أن اللعب بذيل الاسد ينطوي على خطر كبير، وأنهم عندما يقومون بأي إجراء ضد ايران الاسلامية، يدركون ان المنطقة لن يكون لها غد.

و في وقت سابق أعلن مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الروسية أن الهجوم باستخدام طائرات مسيرة، الذي تعرضت له منشآت شركة "أرامكو" السعودية، يدل على ضعف وسائل الدفاع الأمريكية التي تحمي أجواء المملكة.

وفي تصريحات لوكالة "إنترفاكس" الروسية قال المسؤول: " السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف حدث أن مثل هذه المنظومة القوية من وسائل الدفاع الجوي فاتتها عشرات من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة؟".

وأشار العسكري إلى أن أقوى منظومة للدفاع الجوي في المنطقة تم نشرها في السنوات الأخيرة، بفضل الولايات المتحدة، على أراضي السعودية وخاصة في جزئها الشمالي، موضحا أن هذه أجهزة الرادار التابعة لهذه المنظومة توفر "مجالا راداريا موحدا" فوق أراضي البلاد.

وذكر المصدر نفسه أن نظام الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية يشمل 88 منظومة "باتريوت"، إضافة إلى أن 3 مدمرات أمريكية مزودة بأنظمة "أيجيس" للدفاع الجوي تتمركز في مياه الخليج.

أما قول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه "في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة"، فاعتبر المسؤول أن هذه الفرضية لا يمكن قبولها "إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم