ترامب: حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من الممكن أن ترى إيران ضربة قوية جدا، فنحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين.

وتابع الرئيس ترامب: "وهذا حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتنا مستنفدة من قبل، لكن اليوم نحن أقوياء جدا ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات جديدة".

وجاءت تصريحات ترامب النارية في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، وهي التصريحات التي تأتي على خلفية استمرار التصعيد عقب الهجوم على "أرامكو" السعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية.

وقال دونالد ترامب: هناك سيناريوهات كثيرة قد تحصل، إذا تحقق الحل السلمي مع إيران فهذا جيد، لكن من الممكن أن ذلك قد لا يحدث.

وتابع الرئيس الأمريكي:

نحن أقوياء جدا اليوم، ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات حديثة، ولم نمتلك أبدا مثل هذه القوة العسكرية من قبل، ولم تكن حتى قريبة من ذلك.

وفي السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بأنه قادر على إعطاء الرئيس ترامب معلومات مهمة بشأن كيفية المضي قدما في أعقاب هجمات "أرامكو".

ونقلت "رويترز" تصريحات لبومبيو، قال فيها إن بلاده تريد حلا سلميا ولا تزال تسعى لبناء تحالف.

وذكر بومبيو أن إدارة ترامب، تخطط لتشكيل تحالف دولي واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسبما أفادت صحيفة "كيودو" اليابانية في واشنطن، اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة بالإشارة إلى مصادر مطلعة، أن الخطة الأمريكية قد تواجه صعوبات، حيث أن أربع دول فقط وافقت على المشاركة في تحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هي أستراليا والبحرين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية.