فيتو روسي صيني لمصلحة سورية ضد قرار شاركت الكويت باعداده

جهينة نيوز:

صوتت روسيا والصين اليوم الخميس ضد مشروع قرار بشأن هدنة في محافظة ادلب يهدف لحماية جبهة النصرة الارهابية في مجلس الأمن كانت صاغته كل من الكويت وبلجيكا وألمانيا.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن وقف إطلاق نار في شمال غربي سوريا كانت قد صاغته كل الكويت وألمانيا وبلجيكا.

و كان مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد أن سورية ترفض مشروع القرار الذي تقدمت به دول ما تسمى “حملة القلم الإنساني” بسبب تجاهله الأسباب الرئيسة للأزمة الإنسانية وهي الإرهاب المدعوم دولياً والوجود غير الشرعي لقوات أجنبية ومحاولتها فرض وقائع جديدة على الأرض، مشيرا إلى أن مشروع القرار تجاهل ضرورة استثناء التنظيمات الإرهابية من وقف الأعمال القتالية وعلى نحو يتناقض مع اتفاقات استانا وسوتشي وتجاهل كذلك مسؤولية الدول الأعضاء في إعادة إرهابييها الأجانب وعائلاتهم ومساءلتهم.