الدفاع الروسية تكشف سبب عدم قدرة منظومة الدفاع الأمريكية من صد هجوم "أرامكو"

الخميس, 19 أيلول 2019 الساعة 15:18 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية تكشف سبب عدم قدرة منظومة الدفاع الأمريكية من صد هجوم

جهينة نيوز:

كشفت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة سبب عدم قدرة منظومة الدفاع الأمريكية من صد هجمات "أرامكو" السعودية.

وقال الوزارة نقلا عن سبوتنيك بفضل الولايات المتحدة تم نشر منظومة دفاع جوي قوية في المملكة العربية السعودية ذات رادار واسع التغطية.

واضافت ان منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في المملكة العربية السعودية لم تتمكن من صد الهجمات على المنشآت النفطية بسبب ضعف الكفاءة وان منظومتي الدفاع الصاروخي باتريوت وأيجيس لا تتطابقان والمواصفات الفنية المعلنة وغير جاهزتان لصد هجوم جوي شامل.

واكدت وزارة الدفاع الروسية ان نظام الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية الذي يشمل 88 "باتريوت" اخترقته عشرات الطائرات بدون طيار وصواريخ مجنحة.


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