1300 دولار مكافأة لمن يشاهد أفلام ستيفن كينغ

جهينة نيوز:

نشرت محطة تلفزيونية أمريكية إعلاناً بعنوان "التجربة الأكثر ترويعاً هذا الموسم"، للبحث عن فائز سيحصل على 1300 دولار أمريكي، مقابل مشاهدة 13 فيلماً من أفلام روائي الرعب ستيفن كينغ.

واستعداداً لموسم الهالوين، بثت "USDish" الأمريكية إعلاناً قائلةً: "هذه الوظيفة ليست لضعاف القلوب، وعلى المرشح المثالي امتلاك القدرة على سرد جميع التفاصيل المطلوبة لتتبع تجربة مشاهدته".

وتابعت تتمثل مسؤوليات الوظيفة، في نشر جميع التفاصيل المتعلقة بخوض التحدي، ابتداءً من رصد معدل تسارع ضربات القلب، ونمط النوم، والمشاركين في تجربة المشاهدة وصولاً إلى عدد مرات قفز المشارك خوفاً والصراخ.

وتتضمن المسابقة 13 فيلماً من أبرز أفلام الرعب للروائي الأمريكي ستيفن كينغ، منها "كاري"، و"IT" و" ذا ميست" وغيرها