10 نساء من عائلة واحدة يحتفلن بالشفاء من سرطان الثدي

جهينة نيوز:

احتفلت عشر بريطانيات من عائلة واحدة أصبن بسرطان الثدي على مدى 17 عاماً، بتماثلهن جميعاً للشفاء.

وتتراوح أعمار المجموعة بين 47 و 81 عاماً، وتضم أمهات وبنات وعمات وأخوات. بدأت معركة الأسرة مع سرطان الثدي في 2002 بمرض جويس ويت 78 عاماً، إلى أن مرضت زوجة ابن أختها جين ريسون 54 عاماً، في 2017.

واجتمعت السيدات في حفل خيري، في فعالية لجمع التبرعات نظمتها فانيسا هاو، إحدى الناجيات من السرطان.

وقالت فانيسا: " صارعنا جميعاً سرطان الثدي في فترات مختلفة، وشاركنا تجاربنا مع بعضنا البعض وكنا نقدم الدعم اللازم عند إصابة الواحدة منا بالمرض، الأمر الذي ساعد كل منّا على تجاوز هذه المحنة الصعبة"، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني