حمار وحشي نادر من نوعه يثير الدهشة في كينيا.. والسبب؟

الخميس, 19 أيلول 2019 الساعة 15:07 | منوعات, منوعات

حمار وحشي نادر من نوعه يثير الدهشة في كينيا.. والسبب؟

جهينة نيوز:

جرى تصوير حمار وحشي حديث الولادة تظهر عليه علامات البولكا غير المعتادة في كينيا، وهو الأول من نوعه الذي يُرى في محمية ماساي مارا الوطنية، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

اكتشف أنطوني تيرا، المرشد السياحي والمصور في معسكر ماتيرا بوش، المهر الأسود المنقّط بينما كان يشاهد الألعاب في المحمية في الحديقة بالقرب من نهر مارا.

وأكّد أنّه "في البداية أُسر الحمار الوحشي المولود من جديد ووضعت عليه علامة "لأغراض الهجرة". ولكن عند الفحص الدقيق، أدرك المصوّر أن الحمار الوحشي الذي ظلّ بالقرب من والدته يعاني من خلل في الميلانين".

وأفادت التقارير أن السيّاح ووسائل الإعلام هرعوا إلى محمية ماساي مارا الوطنية بسبب الاكتشاف ولمراقبة الحمار الوحشي النادر


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