ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها وتُوجّه رسالة مؤثرة لجمهورها

جهينة نيوز:

وجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة صوتية لجمهورها وصفتها بالصغيرة على حد قولها ولكن رسالتها مفعمة بالحب والمشاعر الصادقة لمحبيها.

وقالت بوغصن في رسالتها:

” حبيت شارككن بهالفويس بهالصورة اللي بتعنيلي كتير.. صحيح الانسان عندو تاريخ واحد لميلادو بس عندو كذا تاريخ بحياتو بيكونوا محطة ومنن بحياتي اليوم اللي صرت موجودة فيه على السوشيل ميديا وتعرفت عليكن وتعرفتوا علي أكتر وشفت كم هالحب الكبير اللي عم اتشارك فيو دعمكن ومحبتكن وصلاتكن يوم اللي بكون الانسان بحاجة لصلاة”.

وأضافت ماغي:

” انتو عيلتي الكبيرة انا بحبكن كتير وميرسي لكل تعليق ولكل كومنت في كتار منكن صرت بعرفهن كتير منيح وفي ناس عم اتعرف عليهم من جديد”.

وعبرت الفنانة عن حبها فقالت:

” بحبكن كتير وان شالله ضل عند حسن ظنكن وما منشارك إلا كل شي حلو”

كما شكرت من قدم لها التهاني بمناسية عيد ميلادها وغردت مع الفيديو فكتبت:

” اليوم عيد ميلادي شكرا لكل رسائلكم وتعليقاتكم.. احبكم جميعا

بيوم عيد ميلادي.. هيدي رسالة صغيرة.. شكراً على محبتكن”

تفاعل جمهور متابعيها معها وتمنوا لها عاما سعيدا مليئا بالصحة والحياة السعيدة

يذكر أنّ ماغي كانت قد خضعت لعمل جراحي دقيق منذ فترة وتفاعل جمهورها معها متمنين لها الشفاء