رنا الابيض تعلن انفصالها عن زوجها السابق وائل الدباس

جهينة نيوز:

انضمت الفنانة رنا الأبيض إلى قائمة الفنانات اللواتي خلعن أزوجهن وأعلنت ذلك من خلال منشور كتبته على الانستغرام ارفقته بوثائق تثبت انفصالها عن وائل الدباس

وكتبت الأبيض في حسابها عبر "إنستغرام" أنها انفصلت عن زوجها السابق بعد تحريك قضية خلع وعلقت على الأمر قائلة: "إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة: هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 2019/9/9".

وأضافت: "ما بعرف مين الفاسق فينا، فهل تبينتوا الآن، بالفعل لا تقل حسبي ونسبي. قل فعلي وعملي، بشكر كل من تعاطف معي بكلمة فيها إنسانية من عيلتي الكبيرة ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب وما بتمنى حدا يعيش مرارة موقفي وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا