بعد حملة التنمّر ضدها.. كارول سماحة”أي شخص منا بدو يتوقع أي شي”

جهينة نيوز:

برسالة موجهة ضد حملة التنمر التي تعرضت لها أعلنت الفنانة كارول سماحة بتغريدة لها على تويتر انها ليست مهتمة للأمر وفي عالم السوشيل ميديا على الانسان أن يتوقع أي شيء.

وكتبت كارول في تغريدتها:

” ‏بتشكر كل الاصحاب الاصدقاء و الاعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن !”.

وأوضحت الفنانة الرائعة أنها لم تتأثر بالتعليقات السلبية فقالت:

” الموضوع أخد أكتر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني!”.

وشرحت عن عالم السوشيل ميديا أنه مليء بالمفاجآت فقالت:

” اأي شخص منا بدو يتواجد على السوشل ميديا لازم يتوقع أي شي!”

وختمت بالتعبير عن حبها الكبير للعالم والاهتمام أكثر بمواضيع اعمق من موضوع صورة:

” خلينا بالاهم… بحبكن”.

يذكر أن صورة نشرتها كارول بعفوية على إنستغرام تحمل كل معاني الانوثة النقية عرضتها لحملة واسعة للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الكثير من الاعلاميين والفانزات المحبين والمتابعين لنجاحات كارول تصدوا لهذه الحملة