اليوم انطلاق فعاليات مهرجان الجونة بمشاركة فنان عالمي من أصل مصري

جهينة نيوز:

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "الجونة السينمائي" وتستمر إلى 27 من شهر أيلول الجاري، وتستضيفها محافظة البحر الأحمر بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

الدورة الجديدة سيكون على رأس أولوياتها تكريم الفنان العالمي من أصل مصري مينا مسعود في حفل الافتتاح، ومنح جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم محمد هنيدي.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، توم لي جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمي كينيدي، وتدور أحداثه حول مهندس تابع لفصيلة عسكرية يبحث عن والده المختفى في المجرة، قبل 20 عاماً خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته عديداً من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية ميّ مصري خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدي في حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

يشارك مينا مسعود في الدورة الثالثة بدعوة من وزارة الهجرة المصرية التي أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه موافقة النجم العالمي بطل فيلم "علاء الدين" على المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، لافتةً إلى أن مينا سيحضر بمبادرة من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان، ضمن حملة للتواصل مع أبناء الجيل الثاني من المهاجرين المصريين