CNN: ترامب قدم 87 ادعاء كاذبا خلال الأسبوع الماضي

جهينة نيوز:

وقالت الشبكة الأميركية في تقرير لها اليوم إن ترامب قدم 87 ادعاء كاذبا خلال أسبوع منها 25 خلال حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية و22 في خطابه لاعضاء الكونغرس و 19 على تويتر و 18 في تصريحاته للصحفيين كما قدم ادعاءين كاذبين أمام الجامعات وواحدا في مؤتمر صحفي حول الأضرار التي خلفها إعصار دوريان.

وكانت CNN نشرت في حزيران الماضي تقريرا استندت فيه إلى قاعدة بيانات مدقق الحقائق التابعة لصحيفة واشنطن بوست التي تحلل وتصنف وتتبع كل عبارة مشبوهة أصدرها الرئيس الأمريكي وأشارت إلى أن الأخير يتفوه بالأكاذيب لدرجة يصعب إدراكها بالعقل السليم فعدد المرات التي يكذب فيها يتجاوز عدد المرات التي يغسل فيها المواطن الأمريكي يديه يومياً.

وأضافت الشبكة في تقريرها الجديد إن ادعاءات ترامب خلال الأسبوع الماضي كانت الأعلى خلال الأسابيع العشرة الأخيرة مشيرة إلى أنه أدلى بـ 240 ادعاء كاذبا قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 .

وكانت بيانات نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية العام الماضي أوضحت أن ترامب يكذب بمعدل 8 مرات يوميا ما يعني أن أكاذيبه وادعاءاته المضللة تزداد مع مرور الأيام على وجوده في البيت الأبيض وكان من أكثر التغريدات التي أطلقها ترامب مؤخراً وأثارت موجة من السخرية على الصعيدين الأمريكي والدولي تغريدة اعتبر فيها القمر جزءاً من كوكب المريخ ما أثار صدمة كبيرة لدى خبراء العلوم والفلك لكون القمر لا يعتبر جزءاً من المريخ وهو يبعد عن الكوكب الأحمر مسافة تتجاوز 140 مليون ميل.