11٫5 مليارا قيمة ما انتجته كابلات دمشق في ثمانية أشهر

جهينة نيوز:

قال مدير الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق المهندس عبد القادر القدور إن الشركة حققت معادلة النوعية الجيدة والأسعار المناسبة وكسبت المنافسة بالسوق مع إنتاج أكثر من 1200 نوع من الكابلات المعزولة والأمراس العارية من النحاس والألمنيوم والفولاذ أتاحت أمام المستهلكين تنوعاً في الخيارات وأغنت عن استيراد منتجات مثيلة.

وأرجع جودة منتجات الشركة وسمعتها الجيدة في الأسواق المحلية والمجاورة إلى استخدام الآلات المتطورة وإدخال التقنيات حديثة واستخدام أجود أنواع المواد الأولية المطابقة للمواصفات العالمية التي تختبر بأحدث الأجهزة المخبرية اللازمة مع الإشارة إلى حيازتها على شهادة الجودة إيزو 9001 منذ عام 2000، معتبراً أن الاهتمام بجودة المنتجات وأسعارها المناسبة كشعار للشركة منذ تأسيسها جعلها تكسب المنافسة في السوق المحلية، مبيناً أن الطلب كبير عليها ليس من الأفراد فحسب بل حتى المؤسسات والجهات العامة والخاصة.

وأكد لصحيفة الثورة أنه ليس لدى الشركة مخازين تذكر وأن إنتاجها يتم بيعه مباشرة، موضحاً أن الشركة باعت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آب الماضي 3550 طناً من الكابلات والأمراس بقيمة 5ر11 مليار ليرة محققة ربحا مقدرا بنحو 4ر2 مليار ليرة، وهذه الكمية من الإنتاج والقيمة من المبيعات وفرت على خزينة الدولة كميات من القطع الأجنبي فيما لو تم استيراد منتجات مثيلة لها فضلاً عن تأمينها مئات فرص العمل ما يؤكد الدور الاقتصادي والوطني للشركة.

هذا وقد أنتجت الشركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 3650 طناً من أنواع الكابلات المختلفة تصل قيمتها إلى 8ر11 مليار ليرة وفقاً للقدور الذي لفت إلى حاجة الشركة لليد العاملة الفنية والخبيرة في مجال إصلاح الآلات الحديثة التي تعتمد على التحكم الآلي والبرمجيات إضافة إلى تحديث بعض الآلات العاملة على خطوط الإنتاج وحالتها الفنية دون الوسط.