أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض دام يومين بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط العالمية صباح اليوم الخميس بعد جلستين من الانخفاض المرتبط بانتظار الأسواق بشأن استعادة الإنتاج في المملكة العربية السعودية عقب الهجمات.

وبحسب بيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني، بنسبة 0.31 بالمئة ليبلغ 63.8 دولارا للبرميل، وارتفعت قيمة العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني، لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.26 بالمئة إلى 58.19 دولار للبرميل .

وأعلنت السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط، عقب مهاجمة منشآتها النفطية، أنها خفضت الإنتاج إلى أكثر من النصف - بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً، عن المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه في السابق، قبل الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى انقطاع نحو 5 مليون و7 ألف برميل من الزيت الخام، كما أكد أن الشركة ستفي بالتزاماتها لعملائها بالكامل هذا الشهر من خلال السحب من المخزون.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".