10 قتلى بهجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

جهينة نيوز:

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 85 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة على مبنى للاستخبارات في مدينة قلعة بولاية زابل جنوبي أفغانستان، بحسب ما أعلن رحمة الله يرمال حاكم الولاية نقلا عن قناة الحرة.

وأضاف أن مستشفى المدينة تضرر جراء الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن العملية، وقال المتحدث باسمها قاري يوسف أحمدي إن الهجوم استهدف مديرية الأمن الوطني في الولاية.

وانهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان الأسبوع الماضي. وكان الجانبان يسعيان لإبرام اتفاق يقضي بسحب آلاف القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة المسلحة.

وكان من المفترض أن تكون المحادثات، التي لم تشارك فيها الحكومة الأفغانية، تمهيدا لمفاوضات سلام أوسع نطاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان.