بومبيو: ندعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها و "لن يتم التساهل" مع سلوك إيران

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها وإنه "لن يتم التساهل" مع سلوك إيران.

وحمل بومبيو إيران المسؤولية عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت للشركة في بقيق وخريص، لافتا إلى "تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم".

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه أكد ابن سلمان خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

وتبنت جماعة "أنصار الله" السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.