390 مليوناً تداولات البورصة

جهينة نيوز:

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 29 ألف سهم موزّعة على 34 صفقة بقيمة تداولات بلغت 13مليون ليرة .

وتم تنفيذ صفقتين ضخمتين بحجم قدره 871ألف سهم وقيمة بلغت 377 مليون ليرة وبالتالي يصبح إجمالي حجم التداول 900ألف سهم موزّعة على 36 صفقة بقيمة تداولات بلغت 390مليون ليرة حسب صحيفة الثورة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 5 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5837 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.10%.

وقد تصدر سهم الشركة المتحدة للتأمين المقدمة من خلال تنفيذ صفقة ضخمة بحجم قدره 796ألف سهم وقيمة بلغت 333 مليون ليرة علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم ، ومن ثم جاء سهم بنك الشام الذي نفذ الصفقة الضخمة الثانية بحجم تداول 200 سهم وقيمة تداول 118 مليون ليرة من ليغلق سهمه على سعر 584 ليرة مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة، تلاه سهم بنك سورية والخليج حيث تم تداول 22ألف سهم بقيمة تداول 7ملايين ليرة من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 348 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.