في معرض "عمرها5" مشاركة واسعة للشركات الاحنبية.. آليات وتجهيزات ومعدات بناء جديدة

جهينة نيوز:

أكد محمد سيف الدين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان خلال فعاليات معرض إعادة إعمار سورية «عمرها5» في مدينة المعارض بدمشق أن المعرض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات العمرانية لدورها المهم في مرحلة إعادة الإعمار وذلك حسبما ذكرت صحيفة الثورة.

واشار الى المشاركة الواسعة للشركات الأجنبية كدليل جديد لعودة سورية إلى سابق عهدها، كما يتيح المعرض فرصة التعرف على التقنيات والتكنولوجيا الجديدة لإعادة الإعمار هذا ويرافق المعرض معرض خاص بشركات الاستثمار والتطوير العقاري والبنوك والتأمين، والمعرض الدولي للحجر والرخام والغرانيت.

من جهته المهندس حسان الجبر من زوار المعرض قال: هذه فرصة للاطلاع على كافة مستلزمات ومجالات البناء والإكساء الداخلي والخارجي والآلات والتجهيزات الصناعية والمعدات والتقنيات المعلوماتية والطباعة والتغليف لكافة القطاعات البيئية والصحية والتعليمية والسياحية كالفنادق والمطاعم، والزراعية والاتصالات والطاقة كالنفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية ويقدم المعرض الذي يستمر حتى السادس من الشهر الجاري معروضات تتعلق بجميع مجالات البناء وتكنولوجيا الإعمار من خلال أجنحة الشركات المشاركة.

يرى المشاركون والزوار أن استمرار المعرض للدورة الخامسة على التوالي وبمشاركات أكثر من الدورات السابقة دليل على تقدمه ونجاحه ولاسيما من خلال عرضه لآليات وتجهيزات ومعدات بناء جديدة بطرق وأشكال مختلفة وتقنيات القص وما يتعلق بالإكساء والرخام الحديثة مشيرين إلى أن المعارض التخصصية تفتح المجال للمقاولين والمهتمين في هذا المجال سواء من القطاع العام أم الخاص لإيجاد احتياجاتهم وأدواتهم من السوق المحلية أو الخارجية، ولاسيما أن العمل الآن أصبح أكثر قريبا من مرحلة المباشرة والاقلاع والتنفيذ في مشاريع إعادة الإعمار.

ويأتي معرض إعادة إعمار سورية 2019 كمنصة لرسم ملامح إعادة الإعمار التي تنشدها سورية من خلال المساهمة في خلق حوار وتواصل مع الشركات المحلية والخارجية، إضافة إلى أنّ إدارة المعرض قامت بتأمين المشاركين والزوار والمنتجات ضد كافة أنواع المخاطر.