أبراج الخميس 19 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١٩/ ٩: شخص طيب القلب صادق يستمتع بالاشياء الجديدة بحياته، يتمتع بمقدرة كبيرة على الملاحظة وعلى استشعار اي شيء ليس في مكانه، يفكر بانتباه، يفكر بجميع الخيارات، طبعه عقلاني يراعي مشاعر الاخرين، يسهل التقرب منه والتعايش معه، وسيط جيد للحياة كما انه انتقائي الايام القادمة والاشهر القادمة تصرفات غير مستقرة، صعوبة للبعض وتفوق وتحصيل مادي وحياة اجتماعية لطيفة، للبعض تنقلات واسفار، تواصل واتصالات وتسهيلات في كل الميادين، للبعض ارتباط لمن وضعه يسمح

الحمل: يحمل لك نهارك فرصة مالية او تبحث عن فكرة تجد بواسطتها تأمين مادي او تناقش موضوع مادي، لا بخلو نهارك من مصاريف طارئة وتوظيف مالي، بانتقال القمر للجوزاء تناقش بمواضيع مهمة وتكثر مواعيدك ولقاءاتك والفترة القادمة ناجحة

الثور: ما زال تأثير القمر ببرجك وله تاثير كبير على شخصيتك، نهارك مناسب لتتوصل لتفاهم وتناغم بين طموحاتك الارادية والاحلام الروخية الداخلية، نهار فيه مساعدة واحتضان للاخرين، مساء تهتم بمسألة مالية فيها انفراج مالي ومعنوي تحمل لك الايام القادمة تحسن على مختلف الاصعدة ومنها المالية وتتوضح بعض الامور لك، الحظ لن يتخلى عنك

الجوزاء: حاول ان تستريح نهارك مخيب للآمال قد تتأخر المعاملات التي تخصك، تستاء من ضياع وتميل للعزلة، الايام القادمة جيدة وخاصة القمر مساء يصل لبرجك ، فترة مميزة تكتشف بعض الامور الغامضة، حضر نفسك، تقلب صفحة جديدة

السرطان: فترة جيدة تتمتع بجاذبية وتتحرك لتحقق مرادك، يلتف الاصدقاء حولك، استفد من بحر النهار لتقطف ثمار جهودك، مساء تعاني من سوء تفاهم او صعوبة بالتواصل، اجواؤك ضاغطة تحتاج لترتيب، اخبار متكتمة وهمس ومفاجآت مربكة ما عليك سوى الهدوء وعدم الانتقاد، وإغلاق الفم يساعدك كثيرا

الاسد: نهار متعب على صعيد العمل احتمال بعض التناقضات والالتباس، انتبه ان تترك الامور تتطور على سجيتها، كونك متعاون حاول ان تتفهم الاخرين وتحافظ على صورة جيدة، مساء تعرف تنوع في مجال الصداقات والمفاوضات وتجلب الاصدقاء لك بطريقة او اخرى

العذراء: ديناميكي وتتوسع الآفاق عن طريق سفر لاماكن بعيدة وتستمد قوتك من العقل وفيض العاكفة وبانتقال القمر للجوزاء تدخل باجواء التركيز على العمل، احتمال ان تتكلف بمهمة او مسؤولية وقد تتكلف بعمل للاخرين، مطلوب منك بعض الالتزام والهدوء لتحافظ على مكانتك مساء

الميزان: القمر يعيد الامور الى ما كانت عليه، يلطف الاجواء ويقوم ببعض التغييرات لكن مطلوب بعض التضحيات لتفاوض بليونة على صعيد الامور المالية المشتركة، مساء وغدا تكون الاجواء قوية، لا تقف مكتوف الايدي لتسمع خبر يفرحم وقد تستقبل زوار مساء

العقرب: تعاني من تعب وتميل للانفعال والتسرع بسبب عرقلة مواعيد، انتبه لا تسبب لنفسك ازمة وطور نفسك وخاصة من معاكسة خصم او ظرف طارئ على صعيد شراكة، مساء الوضع افضل وتتكيف مع الظروف، حاول ان تصحح الاخطاء ولا تتردد بالتراجع عن قرار سبب لك الحزن والكآبة لان الايام القادمة، مساء تحس بالارتياح ماليا

القوس: مشغول وقادر ان تتحرك بعدة اتجاهات لكن انتبه من تشتت الافكار وطاقة وبكر ليومك وكن دقيق بكل واجباتك لو شعرت بضغط الروتين، تحتاج لمساعدة، مساء تركز على الشراكة وتكون طباعك متقلبة وصعبة، انتبه لمشاكل قانونية او زوجية لا تعرض شراكتك للمخاطر

الجدي: نهارك جيد معنوياتك عالية تطمئن وتحقق هدف وتعويض، اليوم محظوظ لا تضيعه، كن جريء على كل الاصعدة، يجب ان تكون جاهزا مساء ليومين فيهما تراجع معنوي وصحي، تطلب بالايام القادمة تعاون من محيطك، كن لطيف ووظف طاقاتك بما تفعله، عمل كثير وتنقل من مكان لمكان

الدلو: نهارك فيه ضائقة عائلية وتعرف ان تقدم عون باقصى طاقاتك لخدمة العائلة حتى تدخل البهجة لنفس كل شخص بعائلتك، بانتقال القمر للجوزاء تشعر بتحسن وتبحث عن مصدر مالي مهم، يلعب الحظ دور مهم والتسرع يؤدي للفشل انتبه، لديك حظ وصوتك مسموع

الحوت: نهارك متعلق بالعلاقات الداعمة والمصالح الشخصية عن طريق الاخرين لديك همة ودقة بالعمل، تجاوب قليل من الاخرين، مساء تدخل فترة متعبة ببراعتك، وتحول اي اي نزاع شخصي وعائلي الى ايجابي ومثمر، كن منتبه قدر الامكان