ظريف: الزيارة الى نيويورك غير مؤكدة ولم تصدر التأشيرات بعد

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أن زيارته الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة لم تتأكد بعد.

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الورزاء الاربعاء، قال محمد جواد ظريف ان زيارته الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة لم تتأكد بعد.

وأوضح ظريف ان السلطات الاميركية لم تصدر بعد التأشيرات للرئيس الايراني حسن روحاني والوفد المرافق له.

وعادة ما يشارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، في الجمعية العامة للامم المتحدة في النصف الثاني من شهر ايلول/سبتمبر من كل عام ويلقي كلمة هناك، يوضح فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن مختلف القضايا العالمية. وخلال السنوات الست الماضية، كان ظريف من بين الاعضاء الثابتين في الوفد السياسي المرافق لروحاني في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

ولكن هذه المرة، فإن الولايات المتحدة فرضت حظرا على وزير الخارجية الايراني بشكل رسمي، وحتى الآن لم تصدر له التأشيرة، ولا الرئيس روحاني والوفد المرافق له. وهنالك احتمال بإلغاء هذه الزيارة.

فارس