محذراً الامارات من ضربة مكلفة ..الجيش اليمني يكشف معلومات جديدة عن إستهداف مصافي ارامكو

جهينة نيوز:

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان طائرات من نوع جديد استهدفت مصافي شركة ارامكو و توعد الامارات بضربة واحدة ستكلفهم كثيراْ.

و في بيان صحفي قال العميد سريع: بعون الله وصلت قواتنا لمستوى عال من القدرات العسكرية ة قواتنا قادرة على صناعة وانتاج العديد من الطائرات المسيرة خلال وقت قياسي مشدداً ان عملية توازن الردع الثانية تعتبر خير مثال على ما وصلت اليه قواتنا من قدرات في مستوى التخطيط والتنفيذ

و أكد سريع ان اليمن الحر الأبي لن يتردد في الرد على هذا العدوان وسيستخدم حقه المشروع في إستهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان .

و قال العميد سريع نكشف لأول مرة صوراً جوية لمعامل بقيق وخريص قبل الإستهداف مؤكداً ان الصور الجوية التي عرضها التقطت من قبل طائراتنا الاستطلاعية قبل العملية و كشف ان عملية توازن الردع الثانية سبقها رصد إستخباراتي دقيق وقد حصلنا على صور من داخل المواقع المستهدفة .

و اضاف العميد سريع نؤكد لكم اليوم أن الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما تم الإعتراف به كاشفاً ان الأمريكي حاول نشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولاته للتقليل من شأنها مشدداً ان الصور التي نشرها الأمريكي تؤكد حجم إستهانته بالعملية في حين أن الأضرار أكبر بكثير مما تظه

ره الصور الأمريكية

و اكد سريع ان الحريق أستمر لعدة ساعات ولم تتمكن الجهات المختصة في دولة العدوان السيطرة عليه فهل من المعقول أن تكون الاضرار كما يحاول الأمريكي تصوير ذلك ؟.

و كشف العميد سريع ان العملية نفذت أنواع عدة من الطائرات المسيرة منها طائرات سيكشف عنها اليوم ولأول مرة, الطائرات تعمل بمحركات نفاثة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية بحسب المدى والمسار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف و النقطة الأولى انطلقت منها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث والتي تصل الى مديات بعيدة نكشف عنها لأول مرة وقد استخدمت من قبل و اما النقطة الثانية أنطلقت منها طائرات صماد3 والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كيلو و النقطة الثالثة انطلقت منها طائرات ذات محركات نفاثه وقد تم استخدامها من قبل وسوف نكشف عنها لاحقاً .

و اضاف المتحدث بإسم القوات اليمنية ان الطائرات لها رؤوس انشطارية تحمل أربعة قنابل دقيقة في الإصابة و تستطيع الطائرات بأنواعها التخفي والمناورة وتستطيع إصابة الهدف من عدة زوايا.

و قال سريع سبق العملية تخطيط وتجهيز على أعلى المستويات وبأساليب عملياتيه متقدمة ومتطورة كاشفاً انه تم إستخدام طائرات أخرى للتمويه والتشويش على العدو لتتمكن الطائرات الأساسية من الوصول الى الهدف و تحتفظ القوات المسلحة بالتفاصيل الكاملة للعملية وستكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب.

و اضاف العميد سريع حاول العدو الإستهانة بالعملية ونتائجها وتداعياتها إلا أنه يوماً بعد آخر يعترف بالأضرار المستمرة على إقتصاده وعلى مكانته في المنطقة والعالم و يحاول العدو السعودي ومعه الأمريكي الهروب من حقيقة واضحة للجميع وذلك في إطار إستهانته بالقدرات اليمنية والإمكانيات اليمنية مؤكداً ان اليمن الجديد قادر على أن يرد الصاع صاعين وأن يصفع العدو في عمقه , وستُحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا أستمر العدوان.

و اعاد العميد سريع الى الاذهان خطاب السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي حذر مراراً وتكراراً دول العدوان وقال لهم بالحرف الواحد : لن نسمح بأن يموت الشعب اليمني جوعاً مضيفاً نقول للعالم المنافق المتواطئ، شعبنا لم يمت جوعاً ولن يموت جوعاً وسيمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه.

و عن ردود الفعل الدولية قال هناك مواقف عالمية تستحق الإشادة لا سيما تلك المواقف التي تؤيد حق اليمن في الرد ونخص بالذكر مواقف إيران و تركيا ومن يضع في الإعتبار الجانب الإنساني في اليمن في اشارة منه لروسيا.

و حذر العميد سريع ان اليمن لن يتوانى في الرد العاجل والإستثنائي على دول العدوان وعلى رأسها السعودية و الإمارات إذا لم يتوقف هذا العدوان

و انذر دولة الامارات العربية المتحدة قائلاً عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً، وستندموا إذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام أو الأسابيع القادمة كاشفاً عن وجود عشرات الاهداف التي قد يتم استهدافها, و قال نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي و دبي وقد تتعرض للإستهداف في اي لحظة .

و اكد العميد سريع انه لن تمضي معنا التهديدات والتلويحات، أوقفوا عدوانكم، ارفعوا أيديكم عن اليمن، حينها ستحظون بالأمن وسنحظى نحن كذلك بالأمن و إذا أردتم الأمن والسلامة لمنشآتكم وأبراجكم الزجاجية التي لا تستطيع الوقوف أمام طائرة مسيرة واحدة فأتركوا اليمن وشأنه .

و شدد سريع قائلاً: هذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى نحن اليوم أكثر تصممياً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية لوقف هذا العدوان و دماء شعبنا غالية، دماء اليمنيين لن تذهب هدرا، وأطفالنا لن يموتوا بسبب حصاركم و سنفعل كل ما بوسعنا من أجل إنهاء معاناة شعبنا العظيم العزيز المجاهد المؤمن، شعب الإيمان، شعب الإسلام.

و ختم سريع ان رهان قوى العدوان على الأسلحة الأمريكية والأوروبية رهان فاشل حيث لا تستطيع التصدي أو إسقاط أي هدف من أهدافنا أو طائراتنا