بيان هام من الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بخصوص الفساد في وزارة التربية

جهينة نيوز:

كشف الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أن التحقيقات بخصوص هدر المال العام في وزارة التربية مستمرة و ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن اخبار غير دقيقة و عند الكشف عن الارقام سيتم الاعلان عنها اصولاً.

و في بيان صدر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وصل لجهينة نيوز نسخة منه ذكرت الهيئة انه منذ أيام ووسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أخباراً عن تحقيقات تجريها الهيئة في وزارة التربية حول عدد من العقود المبرمة خلال سنوات خلت.

و شددت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن كل ما يتم تداوله على هذه الوسائل هي أخبار غير دقيقة على الإطلاق وبأرقام مبالغ بها بشكل كبير.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات ما زالت في بدايتها ومن المبكر جداً الحديث عن نتائج أو تُهم أو أرقام وعندما سيتم التوصل إلى أي قرارات أو اتهامات أو اختلاسات فسيتم الإعلان عنها أصولاً.

وتهيب الهيئة بالأخوة المواطنين توخي الحذر بتناقل المعلومات والأرقام دون مصادر موثوقة لأن ذلك سيؤثر سلباً على مجريات التحقيق، خاصةً وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.

و يذكر ان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت ان حجم الفساد في وزارة التربية بلغ 350 مليار ليرة و هو و بحسب ناشطين آخرين يزيد عن حجم كامل وزارة التربية مما يؤكد أن الرقم مبالغ فيه.