حركة الجهاد تنعى الشهيدة وهدان وتؤكد على واجب التصدي لحواجز الموت بالضفة

جهينة نيوز:

نعت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الأربعاء الشهيدة آلاء نافذ وهدان (28 عاما) والتي أعدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم دون أن تشكل عليهم أي خطر يذكر.

وقال مصدر مسؤول في الحركة بالضفة الغربية: "إن هذه الجريمة يجب أن تزيل الغشاوة عن عيون من يعتقدون بجدوى التسوية مع المحتل الغاصب".

وأضاف المصدر: "إن الاٍرهاب الصهيوني في تصاعد وأن جنود الاحتلال وضباطه يتسابقون لقتل وإعدام شبابنا وبناتنا على حواجز الموت المنتشرة في الضفة الغربية والقدس".

وشدد المصدر على أن وجود الاستيطان والحواجز يمثلان تهديدا مستمرا لأبناء شعبنا الذي لا تنتهي فصول معاناته اذلالا وقتلا واعتقالا على هذه الحواجز

ودعا المصدر إلى التصدي لحواجز الموت التي يرمى عليها أبناء شعبنا بالرصاص ويجري إعدامهم عليها بدم بارد كما حدث اليوم مع المواطنة وهدان التي أصيبت بالرصاص وتركت تنزف في جريمة يندى لها جبين الانسانية بينما يصمت كل العالم والمنظمات التي تدعي حماية حقوق الانسان!!

وأكد المصدر أن من حق شعبنا في مقاومة الاحتلال ومواجهة جنوده على هذه الحواجز حق مشروع لحماية أبنائنا وبناتنا.

وطالب المصدر بوقف التنسيق الأمني وإعلان مواجهة الحواجز والاستيطان باعتبارهما هدفا مشروعا وأن مقاومتها واجبة.

فلسطين اليوم