العثور على مدافع وذخائر من مخلفات إرهابيي (جيش العزة) في مزارع كفرزيتا

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات من الجيش العربي السوري خلال أعمال تمشيط القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب مؤخرا في ريف حماة الشمالي على مدافع وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية المندحرة من المنطقة.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في حماة أنه خلال متابعة أعمال تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب حفاظا على حياة المدنيين وعودة آمنة لهم إلى قراهم ومنازلهم تم العثور في مزارع بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي على سبعة مدافع هاون وجهنم من مخلفات تنظيم “جيش العزة” الإرهابي.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة أيضا قذائف دبابات وكميات من الذخيرة المتنوعة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 23 من الشهر الماضي تطهير مدينة خان شيخون وقرى وبلدات مورك واللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومعركبة ولحايا غربية ولحايا شرقية وكعب الفرس وعدد من التلال الحاكمة بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي من الإرهاب بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة في الأفراد والعتاد