الأمن الجنائي بالحسكة يلقي القبض على أحد أفراد عصابة احتالت على الفلاحين بنحو نصف مليار ليرة

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة الحسكة القبض على أحد أفراد عصابة تنتحل اسم منظمة دولية وهمية قامت بالاحتيال والنصب على عشرات الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية في المحافظة.

وأفاد مصدر في فرع الأمن الجنائي بالحسكة بأن الفرع “تلقى شكاوى من المواطنين تتعلق بإقدام أشخاص يعملون تحت مظلة اسم منظمة دولية في مناطق سيطرة ميليشيات (قسد) الانفصالية حيث يشترون كميات كبيرة من القمح والشعير بعقود مؤجلة الدفع موقعة باسم تلك المنظمة”.

وبين المصدر أنه من خلال عملية البحث والتحري والمتابعة ومخاطبة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تبين أن المنظمة غير مرخصة وهي وهمية وهدف أفرادها النصب والاحتيال فتوجهت دورية من الفرع وتم إلقاء القبض على أحد افراد العصابة وبالتحقيق معه اعترف بشراء كمية كبيرة من الحبوب من المنتجين والمزارعين وتزويدهم بإيصالات استلام وشيكات وهمية موقعة ومختومة باسم المنظمة.

ولفت المصدر إلى أن “إجمالي قيم الحبوب التي تم شراؤها من الفلاحين والمنتجين في عموم المحافظة من قبل أفراد العصابة يقدر بنحو 500 مليون ليرة سورية”.