فرنسا: نريد التثبت من الوقائع بشأن هجوم "أرامكو" قبل اتخاذ أي موقف

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن فرنسا تريد التثبت من الوقائع بشأن هجوم "أرامكو" قبل اتخاذ أي موقف.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى إن فرنسا لن تتسرع في التعليق على من يقف وراء الهجوم على منشآت النفط السعودية.

وعندما سئلت المتحدثة في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، عما إذا كانت باريس تعتبر التحليل السعودي والأمريكي بأن إيران وراء الهجوم، موثوق، أجابت المتحدثة قائلة: "إننا نشاطر الرغبة في إثبات الحقائق بعناية قبل اتخاذ أي رد فعل".

في وقت سابق اليوم، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس سترسل خبراء إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة بالتحقيقات في الهجوم.

المصدر: "رويترز"