أجنحة الشام للطيران...راعي ذهبي لمعرض إعادة إعمار سوريه (عمرها) بدورته الخامسه لهذا العام

جهينة نيوز:

تشارك أجنحة الشام للطيران هذا العام برعاية ذهبية في معرض إعادة الاعمار في سورية (عمرها) و الذي يقام بالفترة ما بين ١٧ و٢١ من شهر أيلول الجاري على أرض مدينة المعارض الجديدة.

وبهذه المشاركه تترجم أجنحة الشام للطيران عملها كناقل جوي وطني يساهم في دعم عملية التعافي من أثار الارهاب الذي طال سورية خلال السنوات السابقه من خلال الدور الفعال الذي تلعبه الشركه ليس في نقل الزائرين والوفود الاقتصادية والمشاركه بهذه الفعاليات والملتقيات فحسب وانما بحجم ما تبذله أيضا الشركه من جهود في سوريه وعبر محطاتها الخارجيه للترويج لسورية وللفرص المتاحة فيها مساهمة في دعم مسيرة النهوض الإقتصادي بالبلاد.

هذا وتقدم الشركه خلال أيام المعرض العديد من العروض إضافة لخدمات الحجز وإصدار التذاكر وتعديل الحجوزات والإجابة على الاستفسارات وغيرها للعارضين المشاركين بالمعرض ولزواره على حد سواء

يذكر أن أجنحة الشام للطيران تسير رحلاتها المنتظمة المباشره من مطار دمشق الدولي للعديد من المحطات العربية والاقليمية والعالمية وتعمل بكل طاقتها لتحقيق طموحات وتلبية إحتياجات مسافريها أينما كانوا وضمن أعلى معايير السلامة والأمان.