القوات العراقية تطلق المرحلة الخامسة من “إرادة النصر” لملاحقة فلول “داعش”

جهينة نيوز:

ألقت القوات العراقية المشتركة القبض على إرهابي فيما واصلت عملياتها بإسناد جوي في اطار المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر لملاحقة فلول إرهابيي “داعش”.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع أن “المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر التي تجري في صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية أسفرت عن تدمير نفق و ثلاثة مخابئ والعثور على عتاد عسكري إضافة إلى تفجير ثلاث عبوات ناسفة.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا القاء القبض على إرهابي خلال هذه المرحلة فيما تستمر القوات الأمنية المشتركة في عملياتها.

وتلاحق قوات الجيش والأمن العراقي فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في بعض المناطق العراقية حيث تم امس القبض على خمسة إرهابيين في محافظة ديالى شرق العراق.