لهذه الأسباب يحتاج جسمك إلى الزنك

الأربعاء, 18 أيلول 2019 الساعة 14:15 | منوعات, صحة

لهذه الأسباب يحتاج جسمك إلى الزنك

جهينة نيوز:

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك مفيد للصحة والجمال، إذ يتمتع بأهمية كبرى للأيض، وشفاء الجروح وتقوية جهاز المناعة، إضافةً إلى تجميل البشرة والشعر.

وأوضحت الجمعية، أن جسم الرجل يحتاج إلى الزنك 10 مليغرامات يومياً، وجسم المرأة إلى 7 مليغرامات يومياً، وتزيد الحاجة إليه لدى الحوامل ليتراوح بين 10 و11 مليغراماً يومياً.

وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الزنك في الجسم تتمثل في كثرة الإصابة بالعدوى، وصعوبة شفاء الجروح ،وتساقط الشعر، وتقصف الأظافر.

وتنقسم المصادر الغذائية الغنية بالزنك إلى حيوانية، مثل المحار، والروبيان، أو الغمبري، واللحم البقري، والكبد، وجبن الغودا والإيمنتال، وأصفر البيض، ومصدر نباتية مثل بذور القرع العسلي، والبقوليات على غرار العدس، ومنتجات الحبوب الكاملة، ورقائق الشوفان، والجوز، والفول السوداني


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