فوز "الخروج من نيفرلاند" بجائزة الايمي يثير غضب شركة ممتلكات جاكسون

جهينة نيوز:

أثار فوز فيلم "الخروج من نيفرلاند" بجائزة الإيمي لأفضل فيلم وثائقي غير خيالي، خلال حفل جوائز الفنون الإبداعية، غضب مؤسسة مايكل جاكسون التي أدانت هذا القرار ووصفته بالهزلي.

عبرت شركة ممتلكات مايكل جاكسون عن غضبها ورفضها لقرار أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون، بمنح جائزة أفضل وثائقي غير خيالي لفيلم "الخروج من نيفرلاند"، الذي تضمن شهادات وادعاءات من ضحايا جاكسون تعرضوا لاعتداءات جنسية خلال طفولتهم.

وفي بيان نشرته مؤسسة جاكسون عبر حسابها الشخصي، أكدت أن الفيلم روائي خيالي، لا يستند إلى الواقع، كما أنه لم يقدم أي إثباتات تدعم الاتهامات الواردة فيه، بالإضافة إلى تصويره بسرية تامة، حيث لم يتم مقابلة أي شخص آخر خارج عن إطار شهادات الضحايا وعائلاتهم".

حصل الفيلم الوثائقي الذي عرضته شبكة "HBO"على خمس ترشيحات منها أفضل إخراج وأفضل فيلم وثائقي غير خيالي وأفضل مونتاج أو مزج صوتي وأفضل تصوير