برشلونة يتعادل سلبا مع مضيفه بوروسيا دورتموند

جهينة نيوز:

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، مساء أمس الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم، بعد الشفاء من الإصابة، وذلك حين دخل بديلا في الشوط الثاني.

وكان الأداء متوازنا إلى حد كبير في الشوط الأول، لكن في الثاني كان أداء الفريق الأصفر أكثر إقناعا، وحصل على فرص خطيرة للغاية لم يحسن استثمارها.

وبهذا التعادل حصد بوروسيا دورتموند نقطة ويصل للمركز الثالث في المجموعة، وبنفس الرصيد يحل برشلونة في المركز الرابع، علما بأن إنتر ميلان وسلافيا براج يتقاسمان صدارة المجموعة بفارق الأهداف.