زيادة جديدة على أسعار البنزين في تركيا

جهينة نيوز:

قال اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي في بيان إن تركيا رفعت أسعار البنزين بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر ورفعت سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وحسب سكاي نيوز عربية الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين و0.12 ليرة لوقود الديزل بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.

والجزء من الزيادة الذي لن تتأثر به الأسعار بالمحطات سيُقابل بمساهمات من ضريبة استهلاك خاصة، وهو ما يشكل إعادة تفعيل لنظام المقياس المتحرك.

وبدءا من تطبيق تعريفة المقياس المتحرك للوقود في ايار من العام الماضي وحتى تشرين الثاني تم من خلال النظام جمع 8.3 مليار ليرة كإيرادات من ضريبة الاستهلاك الخاصة.