25 ألف ضبط مخالفة في دمشق منذ بداية العام

جهينة نيوز:

بيّن رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق العقيد موفق قصريني أن عدد الضبوط المنظمة في محافظة دمشق منذ بداية العام الحالي ٢٥٢٧٣ ضبطاً منها ٩٦١٥ ضبطاً تتعلق بمصادرات وإشغالات حدائق وتمت إزالة كل الإشغالات, وهناك ٣٦٥٤ ضبطاً تتعلق بإشغال المحلات ومزوالة مهن من دون ترخيص وعدم تسمية المحل وتسرب مياه الشطف.

وأشار حسب صحيفة تشرين إلى أن أغلب المخالفات في مناطق ركن الدين والبرامكة والحميدية والقنوات والشعلان ومساكن برزة وباب سريجة والمرجة والميدان, كما أشار قصريني إلى أن ضبوط مخالفات السيارات وحجزها بلغ ١٠٩ ضبوط وهناك ٨٥٦ ضبطاً تتعلق بمصادرات خضر وفواكه وبقوليات ومواد غذائية وتم تسليم المصادرات إلى مديرية دار الكرامة ولمركز اللجنة الفرعية للإغاثة. وفيما يتعلق بضبوط مصادرة الحيوانات بلغت ١٨ ضبطاً شملت مناطق العدوي والصناعة وشارع الثورة وسلّمت الحيوانات لحديقة الحيوان في العدوي. وأضاف قصريني أن عدد مخالفات الأكشاك بلغ ١٥٩ شلمت أنحاء مدينة دمشق. وبلغ عدد ضبوط مصادرة ملابس البالة ٤٦٦ ضبطاً بكمية ٣٠١١٣ قطعة ملابس وأحذية وهناك ٤٠٦ ضبوط عدلية لشكاوى تتعلق بتربية الطيور ومصادرات دخان وحجز سيارات وتبليغ إنذارات وهناك ٤٠ حالة توقيف بجرائم مختلفة و١٦٢ ضبطاً مخالفات البناء وبلغت ضبوط الأختام ٤٤١٩ ضبطاً تتعلق بوضع خاتم رسمي على ٢٢١٠ محلات وعقارات وتم نزع الخاتم الرسمي عن ٢٢٠٩ محلات وعقارات. ولفت قصريني إلى أنه بلغ عدد الدوريات التي أرسلت ٢٨٨٦ دورية معالجة الإشغالات والفتح والأختام والهدم.