بالفيديو: حزب الله يعرض ترسانة صواريخ جديدة

جهينة نيوز:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لصواريخ ضخمة قيل إنها ضمن ترسانة "حزب الله" اللبناني الصاروخية.

ونشرت وكالة يونيوز للاخبار مقطعا مصورا يظهر فيه الترسانة الصاروخية الجديدة لحزب الله.

كما نشر حساب "ثائر الجنوب" على "تويتر" صورة لصاروخ ضخم وعليه شعار "حزب الله".

وبحسب الصفحة فإن الصاروخ المذكور دقيق للغاية وسيستخدم "في الزمان والمكان المناسبين".

وليست المرة الأولى التي يستعرض فيها حزب الله أسلحته، ففي وقت سابق قام بعرض مشاهد لصواريخ مضادة للسفن والبوارج والسفن الحربية من نوع 704-C.