الكشف عن دور تيم حسن في مسلسل العميد

جهينة نيوز:

تم الكشف عن دور الفنان تيم حسن في مسلسل العميد الذي يقوم بتصويره حاليا قي العاصمة اللبنانية بيروت أما كاميرا المخرج باسم السلكا

حيت سيتسلم الفنان تيم حسن منصب "العميد" في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت. كما تم تعيين الممثل كميل سلامة مستشاراً له، في أول دور درامي له

وتم الإعلان عن تسلم الفنان تيم حسن بطولة العميد منذ فترة عبر تويتر فظن البعض أنه سيقوم بدور عميد بالجيش لكن ووفق مصادر صحفية فقد كشفت المعلومات أنه سيقوم بدور عميد في الجامعات اللبنانية ، إذ يتوقع أن تشهد أروقة هذه الجامعة ضجة كبيرة عندما يكتشف الطلاب أن بطل "الهيبة" سيدير دفة جامعتهم.

وينتظر عشاق تيم حسن دوره الجديد بفارغ الصبر، لمعرفة ما إذا كان "شيخ الجبل" سيتحرك مع فرق مواكبة وحماية كما في"الهيبة"

تقوم بدور البطولة النسائية الفنانة كاريس بشار والفنانة رنا شميس التي أعلن عن انضمامها مؤخرا

يُذكر أنّ مسلسل "العميد" هو فكرة "شركة kingset Production"، أما الإنتاج فهو مشترك لـ"DKL" (لصاحبها فادي اسماعيل ) ولـ"kingset production" معاً والتعاون الفني مع أكثم حمادة، فيما تولى كتابة العمل وإخراجه باسم السلكا.

المسلسل الدرامي الجديد الذي هو عمل مشترك لبناني سوري، سيعرض على محطة "أم بي سي"، ويقع ضمن إطار ما يعرف بـ"مسلسلات المواسم" التي تمزج ما بين تقنيتي التصوير التلفزيوني والسينمائي. والموسم الاول من "العميد" من 12 حلقة تلفزيونية سيتم تصويرها في لبنان.