ماكرون يرسل خبراء فرنسيين للتحقيق في الهجوم على منشآت نفط سعودية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال خبراء فرنسيين للتحقيق في الهجوم الذي طال منشآت نفط تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون ندد بقوة بالهجوم وأكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط وذلك حسب وكالة "رويترز".

وجاء في بيان القصر "ردا على طلب من السعودية.. أكد الرئيس ماكرون لولي العهد أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات".

وأعرب ماكرون خلال اتصال هاتفي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجر اليوم، عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة، مؤكدا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

بدوره، أكد الأمير محمد بن سلمان أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها، والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.