نصف مليار لتأهيل 9 مراكز صحية في ريف حماة

جهينة نيوز:

بالتزامن مع البدء بخطة شاملة لتحسين الواقع الصحي في محافظة حماة، تعكف مديرية الصحة على تأهيل المراكز الصحية في المناطق التي تم تحريرها في ريف المحافظة.

مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة أكد في تصريح لـ «تشرين» أن المنشآت الصحية في ريف حماة تعرضت للكثير من الأضرار منذ بداية الحرب، الأمر الذي تسبب بخروج ٣٤ مركزاً صحياً من الخدمة من أصل ١٦٤مركزاً، تمت إعادة معظمها للخدمة، مشيراً إلى أنه تم تشغيل العيادات المتنقلة والفرق الجوالة ووضع غرف مسبقة الصنع وعددها ٦ خلال إعادة تأهيل المراكز في تلك المناطق.

وأوضح عابورة أنه تم تأهيل المراكز الصحية في مناطق كفربهم، طيبة الإمام، خطاب، صوران، خنيفيس، قمحانة ومراكز جب رملة والموعة وعين الكروم بتكلفة تصل إلى نصف مليار ليرة ، وأضاف: تمت مراسلة وزارة الصحة ووضعها بصورة إعادة تأهيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة مؤخراً في ريف حماة الشمالي، وسيتم أيضاً استخدام العيادات المتنقلة مع عودة الأهالي إلى تلك البلدات ريثما يتم الانتهاء من عملية تأهيل مرافقها الطبية.

وبين عابورة أنه بعد إعادة التأهيل التي ستشمل المنشآت الصحية، تسعى المديرية إلى رفع مستوى الخدمات الطبية من خلال العمل على جودتها، مشيراً إلى أن المراكز الصحية التابعة للمحافظة تقدم خدمات كثيرة مجانية منها صحة الطفل واللقاح والتغذية والصحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة ورعاية الحامل وصحة الفم والأسنان والمعاينات الطبية وتحاليل مخبرية وأدوية وخدمة الضماد والإسعاف ومتابعة جرحى الحرب.

وفي سياق متصل، كشف تقرير لمحافظة حماة عن المستلزمات والإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الواقع الصحي في المحافظة وريفها كـتحسين الواقع البيئي بالتعاون مع الوحدات البيئية والعمل على تطوير المراكز الصحية وزيادة محطات معالجة المياه المالحة وتوسيع الخدمات الصحية الحالية وإضافة خدمات جديدة.

ولفت التقرير الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، إلى أن المشافي والمراكز الصحية تعمل بطاقتها الكاملة ضمن الإمكانات المتوافرة، حيث بلغ عدد المشافي العامة الموجودة في الخدمة /٥/ والخاصة /٣٢/، بينما يصل عدد المراكز الصحية /١٤٣/ والمراكز المتخصصة /٥/ ووصل عدد سيارات الإسعاف بالخدمة إلى /٣١/ سيارة.