إدخال مفهوم سلامة الأغذية والتعقيم الاحترافي في المنشآت السياحية

جهينة نيوز:

تستمر اليوم في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمشق أعمال ورشة العمل المتخصصة بسلامة الأغذية والتعقيم الاحترافي في المنشآت السياحية التي تقام لأول مرة وتستهدف شريحة متخصصة شارك فيها مديرو الإطعام والطهاة ورؤساء الطهاة في فنادق خمس نجوم، إضافة إلى عناصر الضابطة العدلية في مديرية الجودة بوزارة السياحة.

وأوضحت نجلاء الحافظ مديرة التدريب والتأهيل المستمر في الهيئة إن الهدف من إقامة ورشة العمل هذه التعريف بالمحاور الأساسية والتي من أهمها أساسيات إدارة سلامة الغذاء والنظافة الشخصية للعاملين في المنشآت السياحية، وكيف نخفف من احتمال حدوث التسمم الغذائي، والوصول إلى بيئة عمل آمنة، مشيرة في ذلك إلى أن الدورة مجانية وتتميز بطرحها الجديد الذي يجب الاهتمام به في المنشآت السياحية والسعي لإيجاد تطبيق عملي له بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة السياحية وعدم تعرض الزبائن ورواد المنشآت إلى أي أذى من خلال تقديم أغذية سليمة وتجهيزات مطبخية وفندقية معقمة وخالية من الجراثيم..

ولفتت إلى ضرورة أن يتم مستقبلاً إقامة دورات تدريبية تستهدف كل العاملين في المنشآت السياحية.