أبراج الأربعاء 18 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٨/ ٩ : يحب الاستقامة قوة وعزيمة، يحب العلم، يتميز ببعد النظر والحيطة والاتزان، يمتلك طبيعة محافظة، عنده روح الدعابة، ابداع وتجارب بالحياة، يبحث عن الجديد دائما، فصاحة لسان لتجتمع حوله الاضواء، يجتمع حوله الدعم، محب للعائلة، الاشهر القادمة اتصالات مهمة، لقاءات، تعزيز الجانب الفكري، تعامل بالعقارات، بيع او شراء منزل او سيارة او تعديل على الديكورات، ارتباط للبعض او شراكة عمل للبع

الحمل: طموح مالي ونهارك يدلك على المال والكسب، جهز مسبقا واهتم للمسائل المالية وابتكارات لتبدأ بأشياء تستقبل فيها الفرص، تجد حلول من خلال الحوار والنقاش الهادئ وتتلقى دعوة للمشاركة، تقوم بزيارة ورحلة عمل قد يؤدي الى خبر فيه رسالة مالية

الثور: تطلق العنان لمخيلتك لايجاد حلول مختلفة، ترتفع نسية النجاح نسبيا، تمتلك طاقة ومواهب جديدة، تسمع خبر تجد حل جذري وتكون الأول في الوصول لهدفك، روج لاعمالك بجرأة، تنطلق نحو اكتشافات مميزة، القمر ببرجك

الجوزاء: خذ نفس عميق، ابتعد عن التوتر ولا تدخل بالتباس او تسبب لنفسك ارهاق، اليوم فارغ من الحماية والحظ لكن يجب ان تتصرف بالصبر والرصانة حتى لا يساء فهمك، اهتم بصحتك ولا تصعب الأشياء صغيرة بسبب كثرة تدقيقك، اترك الأمور تأخذ مجراها العفوي، الحظ حليفك بوصول القمر لب جك غدا، انتبه وخذ حذرك اليوم

السرطان: نهار يحمل اصدقاء ولقاءات انضمام لدعوات وزيارات تلتقي بوجوه جديدة، أو تلتقي بصديق مخلص قديم ينقذك من ورطة يلتف حولك، اطلب أمنية تتحقق لك ترغب بتجربة جديدة ومميزة، كرر المحاولة ولا تقف متفرج لان الاصدقاء حولك

الاسد: نهارك مهني ومسيطر على نهار فيه الكثير من الأعمال قد تتفاجا بمتغيرات متعلقة بعملك، فترة لإظهار مواهبك، عالج وضعك واعطي صورة جميلة عنك وأكد أحكامك واثبت جدارتك وسمعتك الطيبة حتى لا يساء فهمك ويصبح يومك متعب، انتبه لصحتك، تبدأ بشيء جديد وتنهي القديم.

العذراء: يبدأ نهارك بعروض فكر بهدوء ولا تتسرع، تملك رغبة بتطوير ذاتك والاعتناء بمستواك الثقافي والمهني، تزداد قوة حدسك ورغبتك بالتعمق في الأمور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد ترتفع سوية انتاجك في العمل، تكلف محامي يساعدك بأمور ومشاكل على صعيد قانون، احذر من بحث عن مغامرات وابتعد عن اختبار المعتقدات الشخصية، تاخذ مواقف ايجابية وتلطف الجو بسبب الاهتمام بالمعاملات وتنشغل بملف اداري

الميزان: مشغول بإدخال تعديل على ميزانيتك المالية عن طريق تعويض أو تمويل من شراكة، يبدو يوم قاسي بتاثيراته، ابتعد عن اي تحرك جديد لا تهمل عنايتك بصحتك، يحملك نهارك أمر اداري قانوني أو تنشغل بمسائل ترتبط بأحد عائلتك، بالعموم يوم جيد لتقوم بتصفية ديون وحصول على دعم مالي او استشفائي او نفقات

العقرب: تجنب ارتباطات توقيع العقود، تتاخر مشاريعك، لا توقع على عقد تحت هذه الظروف السلبية، احم موقعك الحالي واحم نفسك من خيبة امل، عرقلة او تأجيل، تركيزك على الشراكة تعمل مشاركة بأفكارك وتخطط لتحقق اهدافك اليوم، فاوض وحاور بهدوء وليونة وابتعد عن حساسية

القوس: كن قادرا على ايجاد حلول، تجنب ان تتطرف باتخاذ المواقف، ادخل بمساعي واتصالات ناجحة، اعمل على تقريب المسافة، تنقل من مكان لمكان والجو متوتر بعض الشيء، اطلب مساعدة، قد تظهر مشكلة عائلية طارئة او تتذمر من الامور المهنية، الضغوطات متنوعة تتراوح بين المسائل الشخصية والعملية، لا تنسى الصحة والغذاء

الجدي: نشاطاتك متنوعة، ثقتك بنفسك عالية، قدرتك على استيعاب الامور، تصالح مع الاخرين، تكرر محاولاتك، لا تستسلم امام موقف رافض، يوم جيد واوفرها حظ، يوم مع الاولاد والاطفال ومسائل تتعلق بالاطفال، يوم للاختلاط تسجل نقاط نحو الافضل، نشاط فني ادبي لك

الدلو : تجنب الارتباطات، تعزيز لوضعك الحالي لا تضعف امام الضغوطات ولا تسمح للفواتير بالتراكم، تفرح لخبر، قصة تتعلق باتصالات او باخوة وجيران، تستقبل زوار او تودع زوار، جدول اعمالك طويل فيه بعض العرقلة والتاجيل حول قضية تتعلق باحد افراد عائلتك، كن متلهف للاهتمام للامور الشخصية، تناسبك المصالحات العائلية

الحوت: نهار إيجابي تتحمس للامور، تحتاج للتعاون مع صديق، مناسب لتعزيز تحالفاتك وصداقاتك، مارس صلاحياتك بمرونة بسبب جيران واخوة واخوات ومواعيد واتصالاتك ورسالة مهمة تحمل لك، مقابلة ناجحة للبعض، للطلاب نهار جيد للامتحان، انفتاح ودوافع جديدة رسالة