القائم بأعمال السفارة السورية يقدم واجب العزاء في وفاة الكاتب المصري ماجدي البسيوني

جهينة نيوز:

قدم الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة اليوم واجب العزاء لأهل الكاتب الصحفي المصري ماجدي البسيوني رئيس تحرير صحيفة العربي وإلى الأمين العام للحزب الناصري أحمد حسن وقيادات الحزب وللمنسق العام للجنة الشعبية المصرية للتضامن مع سورية.

ولفت درويش إلى أن الفقيد كان يحمل رسائل العروبة التي تؤكد هويته المقاومة حيث وقف محاربا وفاضحا الإرهاب من خلال كتاباته الصحفية.

وشارك في تقديم واجب العزاء سعود عباس الوزير المفوض نائب رئيس البعثة العربية السورية.

وغيب الموت فجر اليوم الكاتب الصحفي المصري ماجدي البسيوني رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب العربي الديمقراطي الناصري إثر صراع مع المرض.

وقام الراحل بتأليف كتابين “القلعة.. حلب من الإعصار للانتصار” و”المقاومة حكاية وطن” سرد فيهما شهادته عن صمود السوريين في مواجهة الحرب الإرهابية في أماكن مختلفة من سورية كاشفا خلالهما جرائم التنظيمات الإرهابية واستهدافها السوريين وخيرات البلاد ومقدراتها وتواطوء النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان في دعمها مستخدما في ذلك أسلوبا يجمع بين الكتابة الصحفية التقريرية والسرد الأدبي والمعاينة المباشرة.