تقارب نتائج انتخابات كيان العدو و الارجحية لازرق ابيض

جهينة نيوز:

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست أبوابها، حيث تشير الاستطلاعات الأولى إلى تقارب النتائج بين حزب "الليكود" التابع لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وتحالف "أزرق أبيض".

وفقا لعينات نتائج الانتخابات "الاسرائيلية"، لم يحصل أي من حزب "الليكود" أو حزب "كحول لفان" على 61 مقعدا.

و وفقاً للتوقعات بحسب وسائل اعلام العدو ، فربما يتم اعادة الانتخابات مرة ثالثة.

وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين نتنياهو عن الليكود وغانتس عن ازرق ابيض.

وحسب استطلاع لرأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته اليوم الثلاثاء القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، بيني غانتس، سيحصل على 34 مقعدا من أصل الـ 120 في الكنيست، مقابل 33 لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

من جهة أخرى، تنبأ استطلاع للقناة الـ 13 بحصول "أزرق أبيض" على 33 مقعدا مقابل 31 لـ "الليكود"، وبحسب استطلاع لمؤسسة "كان" الإعلامية، سيحصل كل من الحزبين على 32 مقعدا.