غارات أمريكية على معبر " البوكمال القائم" بين سوريا والعراق

جهينة نيوز:

أفادت مصادر خاصة عن قيام طائرات تابعة للتحالف الأمريكي بشن أربع غارات فجر اليوم على منطقة معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق، مستهدفا عدة نقاط تابعة لقوات الحشد الشعبي.

لفتت المصادر بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنك إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت قرية "الهري" شمال المعبر الحدودي، والتي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الأراضي العراقية شرق البوكمال ويقطنها مواطنون سوريون من قبيلة الدليم، مشيرة إلى إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين بشكل تام عقب سلسلة الغارات تلك.

ويأتي العدوان الأمريكي الجديد على المنطقة، في وقت أعلن فيه قائد حرس الحدود العراقية الفريق حامد الحسيني من معبر (القائم) جاهزية المعبر للعمل بشكل تام، على الجهة المقابلة يقابله معبر (البوكمال) السوري.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، كرر الجانب العراقي إعلانه جهوزية المعبر تمهيدا لاستئناف الحركة التجارية مع سوريا، إلا أن أمر افتتاحه لا يلبث أن يتعطل جراء غارات مجهولة تارة، وضغوطات غربية تارة أخرى، وسط حصار غربي خانق على سوريا.

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر في الحشد الشعبي أن ضغوطاً أمريكية مورست على الجانب العراقي أدت إلى تأجيل موعد إعادة فتح معبر البوكمال – القائم على الحدود السورية العراقية، الذي كان مقرراً يوم السبت الماضي، وأنه من المقرر أن يتم افتتاح المعبر خلال مدة أقصاها 9 أيام.

وقالت المصادر: إن كافة التجهيزات اللوجستية والفنية استكملت على الجانبين السوري والعراقي لافتتاح المعبر الحيوي بين سوريا والعراق، مضيفة أنه كان من المتوقع أن يتم افتتاح المعبر مطلع الشهر الجاري سبتمبر أيلول الجاري ومن ثم في الـ السابع منه، مضيفةً: "لكن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على الجانب العراقي لتأخير افتتاح المعبر.

وأغلق معبر البوكمال- القائم عام 2014 مع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة القائم العراقية.

يذكر أن هيئة المنافذ الحدودية في العراق كانت قد أعلنت شهر مارس آذار الماضي عن تهيئة معبر القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها قرب افتتاحه.

سبوتنك