البنوك الايرانية والروسية ترتبط مصرفيا بمعزل عن "سويفت"

الثلاثاء, 17 أيلول 2019 الساعة 17:44 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

البنوك الايرانية والروسية ترتبط مصرفيا بمعزل عن

جهينة نيوز:

أعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي عن الارتباط المصرفي بين البنوك الايرانية ونظيرتها الروسية بعيدا عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".

وأوضح همتي في تصريح مساء الاثنين، أن الارتباط تم عبر نظامي الرسائل الروسي و"سبام" التابع للبنك المركزي الايراني.

وأشار الى انضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي، مؤكدا امكانية الافادة من هذا النظام لتنفيذ التبادل التجاري بين دول اعضاء الاتحاد (روسيا- روسيا البيضاء - كازاخستان -أرمينيا –قرغيزستان)، حيث من شان ذلك أن يسهم بتوسيع التبادل بين الجانبين.

وأضاف أن اجتماع الرئيس حسن روحاني و نظيره الروسي فلاديمير بوتين (في أنقرة) تم خلاله بحث القضايا المصرفية وسبل تطويرها، حيث اشارا الى التراجع التدريجي لدور الدولار في العلاقات الاقتصادية الدولية ولضرورة تنفيذ التبادل البيني عبر العملتين الوطنيتين الريال والروبل.


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