ملك السعودية: سندافع عن أراضينا ومنشآتنا أيا كان مصدر الهجمات

جهينة نيوز

أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها.

وأكد العاهل السعودي خلال جلسة لمجلس الوزراء، قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة" وذلك نقلا عن الوكالة السعودية للانباء واس.

ودعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.